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【餃子】餃子劇場
細川たかし、美川憲一ほかさんのお店 TEL：028-680-7351
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住所：栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1 カルマーレ宇都宮1階
営業時間：11:00～15:00 17:30～22:00　定休日：無休