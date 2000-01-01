芸能人ブログ最新記事

芸能人ブログ最新記事碓井将大（うすいまさひろ）
1991年12月3日 東京都 B型
2007年、オーディションから芸能界入り。俳優として、テレビドラマや映画、舞台などで活動。
碓井将大オフィシャルブログ
平さんへ
平さんお疲れ様でした。舞台「クレシダ」の大阪での千秋楽からまだ2週間ほどしか経っていないです。正直、まだよくわからないです。今は稽古や本番の様子がただただ思い巡ってくるだけで…メイク室と兼用の僕た...
ASPECT/角度
-------------------★出演情報★碓井将大公式Twitter映画「探偵は、今日も憂鬱な夢を見る。」2017年春公開予定 リッキー役テレビ朝日「司法教官・穂高美子5」10/29 21...
KYOTO/京都
-------------------★出演情報★碓井将大公式Twitterhttps://twitter.com/masahiro_usui舞台「クレシダ」http://www.cressida...
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平さんお疲れ様でした。舞台「クレシダ」の大阪での千秋楽からまだ2週間ほどしか経っていないです。正直、まだよくわからないです。今は稽古や本番の様子がただただ思い巡ってくるだけで…メイク室と兼用の僕た...
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