芸能人ブログ最新記事

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秋沢健太朗（あきさわけんたろう）
　1988年9月14日　秋田県　B型
俳優。舞台 「ハイキュー!!などに出演。

秋沢健太朗オフィシャルブログ

告知ーー^ ^
お知らせでーーす【六年生のゲストが決定しました！】4月6日(木)15:30･･･い組＜海老澤健次／鐘ヶ江洸＞　19:00･･･ろ組＜早乙女じょうじ／白柏寿大＞4月7日(金)14:00･･･は組＜秋...

ドーナツ会議よりお知らせ。
【スタッフより】その①「秋沢ドーナツ会議Vo.2〜健太朗の部屋〜」のチケットをご購入いただいて、ご来場いただけませんでしたお客様にご案内です。チケットの半券（小さい方）を送っていただけましたら、...

告知ーー^ ^情報解禁です。 舞台「幻想奇譚 白蛇伝」
こんにちわ！秋沢健太朗 あきさわ けんたろう です！先日ブログで書きました、近々告知がありますの告知をします！秋沢健太朗5月の25日〜30日、舞台「幻想奇譚 百蛇伝」に出演します！パチパチパチパチ...


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