芸能人ブログ最新記事

芸能人ブログ最新記事山沖勇輝（やまおきゆうき）
1991年3月5日 神奈川県 O型
俳優、タレント。子役の頃から活動し、2002年、舞台『ありがとうサボテン先生』で俳優デビュー。舞台を中心に活動。
山沖勇輝オフィシャルブログ
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