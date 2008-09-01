芸能人ブログ最新記事

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石井一孝（いしいかずたか）
　1968年1月23日　東京都　O型
1991年、ミュージカル『ミス・サイゴン』のオーディションに合格。以降。ミュージカルの他、テレビドラマなどにも出演。シンガソングライターとしても活動。

石井一孝の情熱マニア日記

百花繚乱の回顧録　FM Cocolo『石井一孝のMidnight Treasures』 #54 (#142) ＜フラワー・スペシャル＞ 2017.4.11 生歌は『Chim Chim Cherry 〜 My Favorite Things』
～Midnight Blueな夜の帳が…あなたの心をやさしく... Read more »...

山の神の潜む家。選考登山完了。チョモランマ滑落寸前で頑張りました。5/13開催「石井一孝 博多ただいまコンサート Part３」のサブタイトル結果発表！
こんばんは。そろそろ花粉症からは解放された…そん... Read more »...

卯月一幸の回顧録　FM Cocolo『石井一孝のMidnight Treasures』 #53 (#131) 2017.4.4 生歌は『幕が上がれば』石井一孝＆岡幸二郎＠24.9thコン
こんにちは。卯月一幸と申します(あほ)。   男子... Read more »...


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