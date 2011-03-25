ジャンル別検索
ツイッター情報武尊（47,862 followers）
Twitter-ID：@takerusegawa
Twitter開始：2011/3/25
ツイート数：5860
自己紹介
K-1 WORLD GPスーパーバンタム級,フェザー級 二階級世界王者 Krush-58kg初代王者 Krush K-1 Fighter KREST所属 戦績29戦28勝1敗(16KO) 鳥取県米子市首都圏観光大使 とっとりふるさと大使 丸京製菓認定どらやき大使 毎週木曜日25時35分～テレビ東京「新K-1伝説」 → プロフィール（有名人誕生日検索）
K-1 WORLD GPスーパーバンタム級,フェザー級 二階級世界王者 Krush-58kg初代王者 Krush K-1 Fighter KREST所属 戦績29戦28勝1敗(16KO) 鳥取県米子市首都圏観光大使 とっとりふるさと大使 丸京製菓認定どらやき大使 毎週木曜日25時35分～テレビ東京「新K-1伝説」 → プロフィール（有名人誕生日検索）
最近のつぶやき
takerusegawa：RT @Bon0804: 2本目。打ち合わせ中。 https://t.co/WaA1xmn71v
12/22 21:17:58
takerusegawa：今日はAbemaTV「新春スペシャル対談 」でリオ五輪金メダリストの登坂絵莉選手と対談させて頂きました☆競技は違うけど共通する所も多くて刺激になりました！1月1日18時30分〜AbemaSPECIALチャンネルで放送です！！… https://t.co/euNeI2Gd8T
12/22 19:43:18
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: 【武尊選手(@takerusegawa)☆メディア出演】「AbemaTV(@AbemaTV) 武尊vs登坂絵莉 新春スペシャル対談」の収録でした! 2017年1月1日(日・祝)18:30〜AbemaSPECIALチャンネルにて放送。皆さんどうぞお楽し…
12/22 18:52:55
takerusegawa：RT @Bon0804: メイク落としてハイ次の現場へ。 https://t.co/xZSVwHTrGN
12/22 18:10:10
takerusegawa：RT @Bon0804: 本日1本目のお仕事。 https://t.co/SCeduYvsO7
12/22 18:10:02
takerusegawa：リオ五輪レスリング金メダリスト登坂絵莉選手と対談させて頂きました☆元旦の18時から放送です！是非ご覧ください！！ https://t.co/4HfV7GlyPp
12/22 17:19:34
takerusegawa：これからabemaTV番組収録！頑張ります☆#abematv #KREST https://t.co/BtNyMH2kxv https://t.co/4GFXMjHVbX
12/22 13:08:15
takerusegawa：本日放送です！ https://t.co/1o4CzV5WcO
12/22 11:11:42
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: K-1 WGP フェザー級王者・武尊(@takerusegawa)が12月26日(月)23:24～のフジテレビ「しあわせが一番」に出演!武尊選手の“小さな幸せ”を紹介します! 皆さんぜひご覧ください。https://t.co/SEEczj3wXI…
12/22 11:11:28
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: K-1 WGP フェザー級王者・武尊(@takerusegawa)が2017年1月1日(日・祝)10:00～の中海テレビ放送「出会いふれあいそぞろ歩き お正月特別版」に出演!https://t.co/jgXGKkVAHh #k1_wgp #武尊
12/22 11:11:19
takerusegawa：@NH9fmdE7Z7GSRV8 誕生日おめでとう☆
12/22 05:56:07
takerusegawa：RT @Bon0804: 事務所にて。今日のファッションはこんな感じ。 https://t.co/KiPdxSbow7
12/21 23:16:56
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: K-1 WGP フェザー級王者・武尊(@takerusegawa)が12月26日(月)23:24～のフジテレビ「しあわせが一番」に出演!K-1 WORLD GP Official Website https://t.co/SEEczj3wXI #k1…
12/21 11:07:39
takerusegawa：@a_kitty_a1 誕生日おめでとう☆
12/21 00:45:02
takerusegawa：12月26日(月)23:24～フジテレビ「しあわせが一番」に出演します！是非ご覧ください☆#フジテレビ #しあわせが一番 #趣味初公開https://t.co/Aufr8l65yn https://t.co/pdOMWjLLoy
12/20 21:20:21
takerusegawa：K-1 WGP フェザー級王者・武尊が12月26日(月)23:24～のフジテレビ「しあわせが一番」に出演!K-1 WORLD GP Official Website https://t.co/9lpjJaWRzS
12/20 00:19:57
takerusegawa：RT @krush_pr: いよいよ本日が申込み締切日! 【K-1xKrushモバイル会員限定】 クリスマス大プレゼント企画 K-1×Krushファイターの私物＆試合用キックパンツ、福田直樹氏撮影・武尊サイン入り試合写真パネルをプレゼント! https://t.co/0hG7m…
12/19 21:04:21
takerusegawa：龍矢おめでとー☆#Krush #KREST #大岩龍矢 @tatsuya_box https://t.co/MAaLgxmGuL https://t.co/OBMojQdLWd
12/19 13:39:04
takerusegawa：RT @Bon0804: 今日のファッションはこんな感じ。 https://t.co/cKnI9ZsaeI
12/19 13:35:07
takerusegawa：@dai_takeruk1 誕生日おめでとうございます☆
12/19 12:14:24
takerusegawa：龍矢おめでとう☆ https://t.co/Y7XJ5Og0z5
12/19 02:29:06
takerusegawa：モバイル会員限定撮影会イベントたくさんのご来場ありがとうございました(^^)Krushの大会も盛り上がってます！！セミファイナル大岩龍矢の応援よろしくお願いします☆KREST Tシャツ発売中！#Krush #KREST… https://t.co/EYlcZ7TTMx
12/18 18:59:25
takerusegawa：RT @Executioner893: ロビーでは武尊選手&卜部功也選手の写真撮影会！KANA選手のサイン会！Krushパーカー&KREST Tシャツ新発売！そして福袋、盛り沢山のKrush祭り(^ ^)！楽しいねぇ(=´∀｀)人(´∀｀=)！#krush71 https:/…
12/18 17:38:21
takerusegawa：RT @m_watanabe925: 本日よりクレT発売です。サイズ展開も充実しております！ https://t.co/xTIHM7g8kN
12/18 17:37:34
takerusegawa：今日は後楽園ホールでKrush！大会前に功也くん、KANA選手と一緒に モバイル会員限定の撮影会イベント開催です！たくさんのご来場お待ちしています☆https://t.co/yHmzoD7AK0 https://t.co/rOt7FwQcc5
12/18 11:58:31
12/22 21:17:58
takerusegawa：今日はAbemaTV「新春スペシャル対談 」でリオ五輪金メダリストの登坂絵莉選手と対談させて頂きました☆競技は違うけど共通する所も多くて刺激になりました！1月1日18時30分〜AbemaSPECIALチャンネルで放送です！！… https://t.co/euNeI2Gd8T
12/22 19:43:18
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: 【武尊選手(@takerusegawa)☆メディア出演】「AbemaTV(@AbemaTV) 武尊vs登坂絵莉 新春スペシャル対談」の収録でした! 2017年1月1日(日・祝)18:30〜AbemaSPECIALチャンネルにて放送。皆さんどうぞお楽し…
12/22 18:52:55
takerusegawa：RT @Bon0804: メイク落としてハイ次の現場へ。 https://t.co/xZSVwHTrGN
12/22 18:10:10
takerusegawa：RT @Bon0804: 本日1本目のお仕事。 https://t.co/SCeduYvsO7
12/22 18:10:02
takerusegawa：リオ五輪レスリング金メダリスト登坂絵莉選手と対談させて頂きました☆元旦の18時から放送です！是非ご覧ください！！ https://t.co/4HfV7GlyPp
12/22 17:19:34
takerusegawa：これからabemaTV番組収録！頑張ります☆#abematv #KREST https://t.co/BtNyMH2kxv https://t.co/4GFXMjHVbX
12/22 13:08:15
takerusegawa：本日放送です！ https://t.co/1o4CzV5WcO
12/22 11:11:42
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: K-1 WGP フェザー級王者・武尊(@takerusegawa)が12月26日(月)23:24～のフジテレビ「しあわせが一番」に出演!武尊選手の“小さな幸せ”を紹介します! 皆さんぜひご覧ください。https://t.co/SEEczj3wXI…
12/22 11:11:28
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: K-1 WGP フェザー級王者・武尊(@takerusegawa)が2017年1月1日(日・祝)10:00～の中海テレビ放送「出会いふれあいそぞろ歩き お正月特別版」に出演!https://t.co/jgXGKkVAHh #k1_wgp #武尊
12/22 11:11:19
takerusegawa：@NH9fmdE7Z7GSRV8 誕生日おめでとう☆
12/22 05:56:07
takerusegawa：RT @Bon0804: 事務所にて。今日のファッションはこんな感じ。 https://t.co/KiPdxSbow7
12/21 23:16:56
takerusegawa：RT @k1wgp_pr: K-1 WGP フェザー級王者・武尊(@takerusegawa)が12月26日(月)23:24～のフジテレビ「しあわせが一番」に出演!K-1 WORLD GP Official Website https://t.co/SEEczj3wXI #k1…
12/21 11:07:39
takerusegawa：@a_kitty_a1 誕生日おめでとう☆
12/21 00:45:02
takerusegawa：12月26日(月)23:24～フジテレビ「しあわせが一番」に出演します！是非ご覧ください☆#フジテレビ #しあわせが一番 #趣味初公開https://t.co/Aufr8l65yn https://t.co/pdOMWjLLoy
12/20 21:20:21
takerusegawa：K-1 WGP フェザー級王者・武尊が12月26日(月)23:24～のフジテレビ「しあわせが一番」に出演!K-1 WORLD GP Official Website https://t.co/9lpjJaWRzS
12/20 00:19:57
takerusegawa：RT @krush_pr: いよいよ本日が申込み締切日! 【K-1xKrushモバイル会員限定】 クリスマス大プレゼント企画 K-1×Krushファイターの私物＆試合用キックパンツ、福田直樹氏撮影・武尊サイン入り試合写真パネルをプレゼント! https://t.co/0hG7m…
12/19 21:04:21
takerusegawa：龍矢おめでとー☆#Krush #KREST #大岩龍矢 @tatsuya_box https://t.co/MAaLgxmGuL https://t.co/OBMojQdLWd
12/19 13:39:04
takerusegawa：RT @Bon0804: 今日のファッションはこんな感じ。 https://t.co/cKnI9ZsaeI
12/19 13:35:07
takerusegawa：@dai_takeruk1 誕生日おめでとうございます☆
12/19 12:14:24
takerusegawa：龍矢おめでとう☆ https://t.co/Y7XJ5Og0z5
12/19 02:29:06
takerusegawa：モバイル会員限定撮影会イベントたくさんのご来場ありがとうございました(^^)Krushの大会も盛り上がってます！！セミファイナル大岩龍矢の応援よろしくお願いします☆KREST Tシャツ発売中！#Krush #KREST… https://t.co/EYlcZ7TTMx
12/18 18:59:25
takerusegawa：RT @Executioner893: ロビーでは武尊選手&卜部功也選手の写真撮影会！KANA選手のサイン会！Krushパーカー&KREST Tシャツ新発売！そして福袋、盛り沢山のKrush祭り(^ ^)！楽しいねぇ(=´∀｀)人(´∀｀=)！#krush71 https:/…
12/18 17:38:21
takerusegawa：RT @m_watanabe925: 本日よりクレT発売です。サイズ展開も充実しております！ https://t.co/xTIHM7g8kN
12/18 17:37:34
takerusegawa：今日は後楽園ホールでKrush！大会前に功也くん、KANA選手と一緒に モバイル会員限定の撮影会イベント開催です！たくさんのご来場お待ちしています☆https://t.co/yHmzoD7AK0 https://t.co/rOt7FwQcc5
12/18 11:58:31