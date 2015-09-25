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ツイッター情報mirei（132,560 followers）
Twitter-ID：@mirei_official
Twitter開始：2015/9/25
ツイート数：16504
自己紹介
顔芸モデル☺︎(22)A-Team Group所属snowID▶︎https://t.co/mJbB9SpTNS → プロフィール（有名人誕生日検索）
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最近のつぶやき
mirei_official：今月もKIREIMOさんで脱毛💕💕@kireimo" target="_blank">https://t.co/e7IQAbxWHS@kireimo #キレイモ #脱毛サロン https://t.co/gs8MRZu78S
1/30 16:50:33
mirei_official：@311_soccer ありがとうございました！！！
1/30 16:41:01
mirei_official：@nagomigozen えーありがとうございます😭🙏
1/30 15:13:20
mirei_official：昨日のパイセンTV観て頂きありがとうございます＼(^o^)／見逃した方はこちらから💕https://t.co/IRVD77Pk3C
1/30 15:12:26
mirei_official：✔️出演告知AbemaTV”AbemaTVナビ”今日30日19:00-20:00生配信📺毎週月曜日させて頂いてます💕是非観て下さいね＼(^o^)／番組中にスクショをタグ付けて投稿もお願い致します😭💕https://t.co/j4sXVBqSJ9
1/30 11:37:43
mirei_official：✔️出演告知フジテレビ”人生のパイセンTV”今日29日24:30-25:00📺毎週日曜日ナビゲーターとして務めさせて頂いてます😭🙏今週も観て下さい＼(^o^)／💕https://t.co/QkCoUdBsRE
1/29 16:41:37
mirei_official：愛知県が大好きだ。(地元) https://t.co/mSbkHvhAIU
1/28 23:54:14
mirei_official：APEXです！艶出しとかは特に、、、🙄 https://t.co/EVXdjKhRGQ
1/28 23:51:32
mirei_official：@pochamero @s2_hnhn22 @doll_ns @nao01_nyan りある姉妹？？？
1/28 00:00:35
mirei_official：@infini36 インスタに載せたので是非観て下さい＼(^o^)／
1/27 21:45:30
mirei_official：レギュラー出演告知📺💕 https://t.co/KyUbpsWJPo
1/27 09:48:48
mirei_official：mireiの部屋きちゃった...!月1の地上波放送＼(^o^)／💕ご覧頂きありがとうございます💕ご覧頂いた方も頂けてない方も毎週木曜日の夜21時からLINE LIVE生配信してますので是非是非お見逃しなく💕💕
1/27 02:34:43
mirei_official：@chitoseruto かかか可愛いすぎます
1/27 02:29:42
mirei_official：やばい（笑）（笑）（笑） https://t.co/w28ACw3TGf
1/26 23:36:48
mirei_official：✔️出演告知CBC”mireiの部屋来ちゃった…!”今日26日25:22-25:40📺今日の生配信観て頂いた方ありがとうございます😭🙏毎週木曜日にネット生配信させて頂いてるのをギュッと凝縮されて放送されます💕https://t.co/M89YKB2UKd
1/26 22:49:26
mirei_official：私は撮影が好きだ！！！色んな自分になれる普段と違った自分にもなれるこう見えて一応モデルです。今日も楽しい撮影でした📸 https://t.co/7Of4UHQBji
1/26 17:41:17
mirei_official：✔️出演告知”mireiの部屋来ちゃった…!”今日26日21:00-22:00生配信📺CBCテレビ×地上波連動番組 毎週木曜日させて頂いてます💕是非観て下さい＼(^o^)／コメントも沢山待ってます💕https://t.co/M89YKB2UKd
1/26 16:18:56
mirei_official：浜ちゃんが！観て頂いた方ありがとうございました😭💕地域によって放送日時が異なりますのでご注意確認お願い致します🙏
1/26 13:19:31
mirei_official：@chinachuru 可愛いすぎます可愛いすぎます可愛いすぎます
1/26 01:52:38
mirei_official：@riorio1146 えー嬉しい！ありがとう😭！
1/25 23:24:10
mirei_official：@keisuke_UK_8 ありがとう😭
1/25 23:23:32
mirei_official：水曜日のダウンタウンに出演させて頂きました😭🙏観て頂いた方からのリプや写真、沢山送ってくれてすごく嬉しいです＼(^o^)／💕ありがとうございます🙏
1/25 23:20:29
mirei_official：✔️出演告知日本テレビ”浜ちゃんが！”今日25日25:59-26:29📺買う編＼(^o^)／💕私生活トークをしながら欲しい物を選んでジャンケン対決🙄（笑）https://t.co/Iizm2kKuzN
1/25 22:05:25
mirei_official：@mirei_official https://t.co/vcMolTTmIc
1/25 20:05:05
mirei_official：さっき道聞かれたんだけど申し訳ない事に東京とか全く分からないからごめんなさいしたら「あっ配達の方かと思ったわ！だから道詳しいかと思ったの」って、確かにMA1着て下はデニムでキャップかぶってマスクしててってぽいかな🤔（笑）今日は配達屋さんコーデです！
1/25 18:08:40
1/30 16:50:33
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1/30 16:41:01
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1/26 01:52:38
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1/25 23:24:10
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1/25 22:05:25
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1/25 20:05:05
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1/25 18:08:40