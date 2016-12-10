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ツイッター情報清武功暉（6,501 followers）
Twitter-ID：@kouki_kiyotake
アカウント取得：2016/12/10
ツイート数：84
【ツイッターでの自己紹介】清武功暉です。サッカー選手です。 → プロフィール（有名人誕生日検索）
最近のつぶやき
kouki_kiyotake：#ブルゾン町田#最近ハマってる#俺はwithBが好き#スカイ#オーシャン#明日は相模原とTM#フクアリ#14時キックオフ#見にきてね @ ユナイテッドパーク https://t.co/XyppKfssX7
2/17 12:04:24
kouki_kiyotake：@MKT_18_KISARAZU んー、伊豆派。
2/09 22:37:57
kouki_kiyotake：RT @mizunumakota: 来たわ。清武。みんなでキャンプ乗り切るぞ！！ https://t.co/MOpwmSKw3D
2/05 20:23:43
kouki_kiyotake：羽田到着です！寒い！お疲れ様でした！ https://t.co/YZtU6LxWiE
2/05 19:53:18
kouki_kiyotake：RT @J_League: #セレッソ大阪 @crz_official #清武弘嗣 @Hiro_kiyotake 背番号は 46番 🌸 https://t.co/aVNWjkzlGG
2/05 14:25:20
kouki_kiyotake：RT @TRINITAofficial: 2月4日（土）に大津町運動公園にて行われたトレーニングマッチの結果についてお知らせいたします。◆大分トリニータ 4－4 レノファ山口FC詳細はこちらから→https://t.co/10Gu5THGPx試合後には双子対決が実現した…
2/04 17:43:13
kouki_kiyotake：@KeeegoOmorigk1 お前俺の名前出したから、返事来ると思ったやろ。こういうの大好き。最高。
2/03 22:58:01
kouki_kiyotake：@yutonakayama @uehara0708 @soneck5jsp お前ら先輩いじるの良くないぞー！
2/03 22:37:52
kouki_kiyotake：RT @jef_united: 2017シーズンゲームシャツ販売特設サイトがオープン！https://t.co/6Ic2t5MdUk明日2月4日(土)より優先販売を開始し、一般販売は2017.2.13(月) から！要チェック！#jefunited #ジェフ千葉 https…
2/03 11:46:18
kouki_kiyotake：RT @jef_united: 2017シーズンゲームシャツ販売特設サイトがオープン！要チェックですよ^ ^https://t.co/oesuMPTtSV#jefunited #ジェフ千葉 https://t.co/KWqdQM1poV
2/02 18:45:44
kouki_kiyotake：弘嗣が4年半振りに日本に戻って来ました！俺は本当に楽しみ！そして、また弘嗣を獲得してくれたセレッソにも感謝です。そして、千葉がJ1に上がり、たくさんの人にまた兄弟対決を見せられるように… https://t.co/6beA8KraYQ
2/01 17:54:11
kouki_kiyotake：RT @crz_official: 【チーム情報】セビージャFC 清武弘嗣選手 完全移籍加入のお知らせ | セレッソ大阪オフィシャルウェブサイト | Cerezo OSAKA https://t.co/26JkeiaB15 #cerezo #セレッソ大阪
2/01 17:36:58
kouki_kiyotake：RT @satoyuto_7: 2017集合写真 https://t.co/31bOMpBczE
1/31 11:58:07
kouki_kiyotake：@_ryuichi10 全然ついてくれない…
1/31 11:50:49
kouki_kiyotake：@waka19890724 まだ来ないの？(笑)
1/30 22:54:51
kouki_kiyotake：#キャンプ#町田也真人#部屋暇だからsnowしてみる#わー盛れたね#すーごいねー#最近の女子ってこれで盛るんだってー#すーごいねー#もともと目でかいけど半端なくでかくなるねー#俺… https://t.co/2GLGqgeNst
1/30 22:25:54
kouki_kiyotake：@KeeegoOmorigk1 持ってるよ。
1/30 10:34:56
kouki_kiyotake：@KeeegoOmorigk1 まぁまぁおもろいよ。
1/30 08:05:32
kouki_kiyotake：@ga_hi_ga_hi_ @kengokitazume ナイス巻き爪！
1/29 18:06:44
kouki_kiyotake：RT @ga_hi_ga_hi_: 午前練習終了^o^ ラリベイ選手も元気ですよ😋✌️天気いいし午後も頑張るぜ⚽️ https://t.co/mxXgLplmY6
1/26 10:34:08
kouki_kiyotake：RT @MKT_18_KISARAZU: 【問題】・誰が誰でしょう？？ https://t.co/FbaGmVk6nh
1/24 22:58:57
kouki_kiyotake：#キャンプ4日目終わり#イケメン西野#夢遊病山本#↑わかる人にはわかる#小さい町田#↑誰にでもわかる#楽しく過ごしてます @ サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 /… https://t.co/lyIucttDN5
1/23 21:25:50
kouki_kiyotake：#町田也真人#同部屋だよ#明日からだぞーん#ニューイヤーカップ#しっかりケア#頑張ろ https://t.co/7Bag6QCNdZ
1/21 22:25:57
kouki_kiyotake：@soneck5jsp @_ryuichi10 どっちも似てるし同じ！
1/21 21:36:59
kouki_kiyotake：@yamakena @MKT_18_KISARAZU @waka19890724 まきとに関しては後でやるから。
1/20 14:10:30
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2/05 20:23:43
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2/05 19:53:18
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