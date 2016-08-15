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ツイッター情報藤平尚真（16,769 followers）
Twitter-ID：@SHOMA540540
Twitter開始：2016/8/15
ツイート数：38
自己紹介
楽天イーグルス #19 → プロフィール（有名人誕生日検索）
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最近のつぶやき
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 @79Pfb へー。笑
2/21 18:46:56
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 @79Pfb りゅーへーは？
2/21 18:29:18
SHOMA540540：@79Pfb @HAWKS_RYUHEI_65 お疲れ〜日向ってところだよ🙌
2/21 11:54:12
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 おはよー！そうだよ✌️ 今日OFF😋
2/21 09:43:57
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 明日！試合入ってる！
2/20 22:48:14
SHOMA540540：バイバイ沖縄🐚宮崎到着✌️ 食べ物が美味しい🍖 https://t.co/bHDZfS3XMS
2/20 22:37:19
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 りゅーへ宮崎着いた！笑
2/20 22:31:21
SHOMA540540：#平井大 #slow&easy https://t.co/90ByoG0SmE
2/14 17:07:05
SHOMA540540：#平井大 https://t.co/Qw9LrGADLl
2/14 17:04:58
SHOMA540540：@04160416k ディズニーランド。笑
2/11 07:04:29
SHOMA540540：@04160416k とか言ってー笑
2/10 22:31:02
SHOMA540540：@04160416k 千葉県の事なら俺でしょ？😑笑
2/10 21:53:09
SHOMA540540：よし。頑張ろ！ カニ頑張ろ🦀 https://t.co/dXFKJLBMbr
2/10 21:52:25
SHOMA540540：沖縄キャンプ初めてのOFF 🐚#久米島観光PR #車海老 https://t.co/ZV5hYoT8FR
2/06 10:58:31
SHOMA540540：https://t.co/ZTNxf6MgMi
2/01 19:33:39
SHOMA540540：練習終わって半身浴をしながらメジャーを見る事日課にします⚾️
2/01 18:01:52
SHOMA540540：https://t.co/CwqxgxpEWF
1/31 14:20:01
SHOMA540540：沖縄１日目🐚#久米島 https://t.co/49tY3AL7k3
1/31 07:35:34
SHOMA540540：RT @rakuteneagles22: 【楽天】ドラ１藤平…松井裕と同部屋「聞けないことも聞いていきたい」 ⇒ https://t.co/VpsIp6PEVc #楽天イーグルス #rakuteneagles
1/30 19:18:51
SHOMA540540：RT @TVTOKYO_sports: 【#rakuteneagles 】久米島入り！一軍スタートの #藤平尚真 @SHOMA540540 投手は #松井裕樹 投手と同部屋。これから買い物に出掛けようと松井投手に誘ってもらい嬉しそうな藤平投手が印象的！#シーサーの真似 ht…
1/30 19:04:11
SHOMA540540：FEET in DESIGN👣 https://t.co/xYIPOpfDWE
1/29 18:42:13
SHOMA540540：HEARTS FIELD鶴田さん。西口さん。#スーツ #革靴 #DIAVEL https://t.co/jSWLcbLAmx
1/28 16:01:47
SHOMA540540：早朝美容室 💇♂️#キャンプ前 #新人合同合宿終了 https://t.co/2Vd1JU0rkV
1/28 08:15:35
SHOMA540540：RT @sportan: 今週のスポルたん！LIVEは楽天のルーキー14人がスタジオに勢ぞろい！ドラ1・藤平投手ら、金の卵たちの素顔や本音に迫ります！ https://t.co/NJcaaeuvZK
1/26 16:50:02
SHOMA540540：RT @KhbKhbana: 【楽天ルーキー藤平投手・池田投手、生出演！】この後18時15分からスーパーJチャンネルみやぎで、期待のルーキー2人に話を伺います！ https://t.co/09URx5GEVS
1/25 18:07:19
2/21 18:46:56
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 @79Pfb りゅーへーは？
2/21 18:29:18
SHOMA540540：@79Pfb @HAWKS_RYUHEI_65 お疲れ〜日向ってところだよ🙌
2/21 11:54:12
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 おはよー！そうだよ✌️ 今日OFF😋
2/21 09:43:57
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2/20 22:48:14
SHOMA540540：バイバイ沖縄🐚宮崎到着✌️ 食べ物が美味しい🍖 https://t.co/bHDZfS3XMS
2/20 22:37:19
SHOMA540540：@HAWKS_RYUHEI_65 りゅーへ宮崎着いた！笑
2/20 22:31:21
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2/14 17:07:05
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2/14 17:04:58
SHOMA540540：@04160416k ディズニーランド。笑
2/11 07:04:29
SHOMA540540：@04160416k とか言ってー笑
2/10 22:31:02
SHOMA540540：@04160416k 千葉県の事なら俺でしょ？😑笑
2/10 21:53:09
SHOMA540540：よし。頑張ろ！ カニ頑張ろ🦀 https://t.co/dXFKJLBMbr
2/10 21:52:25
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2/06 10:58:31
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2/01 19:33:39
SHOMA540540：練習終わって半身浴をしながらメジャーを見る事日課にします⚾️
2/01 18:01:52
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1/31 14:20:01
SHOMA540540：沖縄１日目🐚#久米島 https://t.co/49tY3AL7k3
1/31 07:35:34
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1/30 19:18:51
SHOMA540540：RT @TVTOKYO_sports: 【#rakuteneagles 】久米島入り！一軍スタートの #藤平尚真 @SHOMA540540 投手は #松井裕樹 投手と同部屋。これから買い物に出掛けようと松井投手に誘ってもらい嬉しそうな藤平投手が印象的！#シーサーの真似 ht…
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SHOMA540540：FEET in DESIGN👣 https://t.co/xYIPOpfDWE
1/29 18:42:13
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1/28 16:01:47
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1/28 08:15:35
SHOMA540540：RT @sportan: 今週のスポルたん！LIVEは楽天のルーキー14人がスタジオに勢ぞろい！ドラ1・藤平投手ら、金の卵たちの素顔や本音に迫ります！ https://t.co/NJcaaeuvZK
1/26 16:50:02
SHOMA540540：RT @KhbKhbana: 【楽天ルーキー藤平投手・池田投手、生出演！】この後18時15分からスーパーJチャンネルみやぎで、期待のルーキー2人に話を伺います！ https://t.co/09URx5GEVS
1/25 18:07:19