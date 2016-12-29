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ツイッター情報高橋昂也（8,196 followers）
Twitter-ID：@kouyakun34
アカウント取得：2016/12/29
ツイート数：40
【ツイッターでの自己紹介】花咲徳栄→広島東洋カープ#34 → プロフィール（有名人誕生日検索）
最近のつぶやき
kouyakun34：@DJMucchan ありがとうございます😎
3/01 19:04:35
kouyakun34：バスの窓から🚌宮崎の海はどこまで続く〜🐳 https://t.co/ADqpboNs7v
3/01 15:06:53
kouyakun34：ついにこのシューズが！！明日から使います😎#アンダーアーマー#uabaseball#uaftw#IWILL#ハイビスイエロー https://t.co/2prxrYqafN
2/25 18:44:17
kouyakun34：こいつ天井で肩のストレッチしてやがる、、😳からの、誠アドゥワ乾杯😎 https://t.co/QRI2LwAelk
2/21 21:58:08
kouyakun34：RT @___rikachi: この度雑誌SHE THREEモデルオーディションの二次審査に参加させていただくことになりました😂🌟🙏🏽いいね、RT、コメントの数が審査となります！#SHETHREE #シースリー #シースリーポーズのタグがついてる投稿が対象となります。ご協力…
2/16 23:01:07
kouyakun34：@shion_ne そーいうことさ🤒
2/16 08:20:14
kouyakun34：@c_64_8525 普通に見ました🤒笑
2/15 23:09:38
kouyakun34：@c_64_8525 その程度では引っかからないですね😷
2/15 21:18:00
kouyakun34：@jh79UmtFqNLwBc0 広めて来る👋👋👋
2/15 21:16:18
kouyakun34：@toshiki4021 てめー！とし◯し！
2/15 19:52:12
kouyakun34：@kyog67 どこだろう🤒
2/15 19:50:00
kouyakun34：@jh79UmtFqNLwBc0 わり！！
2/15 19:48:12
kouyakun34：良い形してるぜ👋👋👋 https://t.co/cPisOb7Faf
2/15 19:02:30
kouyakun34：RT @carpmky: 仲の良い高橋。 https://t.co/YHN2xGWuU0
2/10 21:35:37
kouyakun34：ホテル着いたー！明日から宮崎キャンプです😎という事で今日のまこびっち https://t.co/uUkGZYD7ts
2/06 15:20:31
kouyakun34：@toshiki4021 @0108hon_d おつー
2/05 19:10:51
kouyakun34：@toshiki4021 @0108hon_d スキありーーー👋👋👋
2/05 15:11:50
kouyakun34：@0108hon_d @toshiki4021 あ〜ぁ😵😵😵
2/05 13:55:44
kouyakun34：@0108hon_d @toshiki4021 いやまじでそれよ
2/05 13:33:45
kouyakun34：キャンプはこれで頑張ります😇＃UABASEBALL#アンダーアーマー https://t.co/3WCZup1Pjk
1/31 09:49:02
kouyakun34：みきやさんいただきます😎 https://t.co/WluwT5DwmO
1/28 18:28:06
kouyakun34：RT @yamamotoperoshi: 春の選抜高校野球出場校が決まりました。甥っ子も無事に花咲徳栄引退し、群馬勢前橋育英、健大高崎を応援！
1/28 08:42:38
kouyakun34：RT @koukouyakyuFC: 🔷埼玉県高校野球野球連盟が優秀選手を発表岡崎、高橋昂、野本、楠本、山本、高橋哉(花咲徳栄)大野、中川、丸井(聖望学園)大道(春日部共栄)黒田、河野(大宮東)田島(熊谷商)中祖(市立川越)大橋(上尾)飯塚(浦和実業)埼玉新聞 https:…
1/25 23:10:05
kouyakun34：床田さん金持ち、、😎 https://t.co/yBkaWMgpU2
1/19 22:35:14
kouyakun34：RT @c_64_8525: みんなでパワプロしてまーす😁❗️楽しいぜ。笑笑#加藤 #床田 #高橋昂 #アドゥワ#高橋樹 #藤井
1/15 21:42:50
3/01 19:04:35
kouyakun34：バスの窓から🚌宮崎の海はどこまで続く〜🐳 https://t.co/ADqpboNs7v
3/01 15:06:53
kouyakun34：ついにこのシューズが！！明日から使います😎#アンダーアーマー#uabaseball#uaftw#IWILL#ハイビスイエロー https://t.co/2prxrYqafN
2/25 18:44:17
kouyakun34：こいつ天井で肩のストレッチしてやがる、、😳からの、誠アドゥワ乾杯😎 https://t.co/QRI2LwAelk
2/21 21:58:08
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2/16 23:01:07
kouyakun34：@shion_ne そーいうことさ🤒
2/16 08:20:14
kouyakun34：@c_64_8525 普通に見ました🤒笑
2/15 23:09:38
kouyakun34：@c_64_8525 その程度では引っかからないですね😷
2/15 21:18:00
kouyakun34：@jh79UmtFqNLwBc0 広めて来る👋👋👋
2/15 21:16:18
kouyakun34：@toshiki4021 てめー！とし◯し！
2/15 19:52:12
kouyakun34：@kyog67 どこだろう🤒
2/15 19:50:00
kouyakun34：@jh79UmtFqNLwBc0 わり！！
2/15 19:48:12
kouyakun34：良い形してるぜ👋👋👋 https://t.co/cPisOb7Faf
2/15 19:02:30
kouyakun34：RT @carpmky: 仲の良い高橋。 https://t.co/YHN2xGWuU0
2/10 21:35:37
kouyakun34：ホテル着いたー！明日から宮崎キャンプです😎という事で今日のまこびっち https://t.co/uUkGZYD7ts
2/06 15:20:31
kouyakun34：@toshiki4021 @0108hon_d おつー
2/05 19:10:51
kouyakun34：@toshiki4021 @0108hon_d スキありーーー👋👋👋
2/05 15:11:50
kouyakun34：@0108hon_d @toshiki4021 あ〜ぁ😵😵😵
2/05 13:55:44
kouyakun34：@0108hon_d @toshiki4021 いやまじでそれよ
2/05 13:33:45
kouyakun34：キャンプはこれで頑張ります😇＃UABASEBALL#アンダーアーマー https://t.co/3WCZup1Pjk
1/31 09:49:02
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1/28 18:28:06
kouyakun34：RT @yamamotoperoshi: 春の選抜高校野球出場校が決まりました。甥っ子も無事に花咲徳栄引退し、群馬勢前橋育英、健大高崎を応援！
1/28 08:42:38
kouyakun34：RT @koukouyakyuFC: 🔷埼玉県高校野球野球連盟が優秀選手を発表岡崎、高橋昂、野本、楠本、山本、高橋哉(花咲徳栄)大野、中川、丸井(聖望学園)大道(春日部共栄)黒田、河野(大宮東)田島(熊谷商)中祖(市立川越)大橋(上尾)飯塚(浦和実業)埼玉新聞 https:…
1/25 23:10:05
kouyakun34：床田さん金持ち、、😎 https://t.co/yBkaWMgpU2
1/19 22:35:14
kouyakun34：RT @c_64_8525: みんなでパワプロしてまーす😁❗️楽しいぜ。笑笑#加藤 #床田 #高橋昂 #アドゥワ#高橋樹 #藤井
1/15 21:42:50