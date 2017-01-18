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ツイッター情報大隅勇太（1,249 followers）
Twitter-ID：@yuta_dctxxx
アカウント取得：2017/1/18
ツイート数：179
【ツイッターでの自己紹介】1995.2.9生まれ O型 北海道出身 大隅 勇太(オオスミ ユウタ) DRESS_No.新メンバー → プロフィール（有名人誕生日検索）
最近のつぶやき
YUTA_dctxxx：その3@omatsu302 @icchy37 #高松Crew #TheBarberChouChou #sapporo #mensstyle #mensfashion #m… https://t.co/1SWgsJyubP https://t.co/VvJZVJYKcM
3/27 20:55:49
YUTA_dctxxx：その2@omatsu302 @icchy37 #高松Crew #TheBarberChouChou #sapporo #mensstyle #mensfashion #m… https://t.co/vi3XTZnbg2 https://t.co/TmfwHpiGIP
3/27 20:53:59
YUTA_dctxxx：最新の写真UPします(^^)/札幌で撮影しました。その1@omatsu302 @icchy37 #高松Crew #TheBarberChouChou#sapporo #m… https://t.co/NkKrQl9R5Y https://t.co/jtd6PYgQTm
3/27 19:53:13
YUTA_dctxxx：RT @osakamuse: MUSEオススメ公演紹介！[MUSE Smoothie #10]2017年3月29日 @osakamuse 今話題のイケメン✨ダンスボーカルグループが登場！！DRESS_No./CLOWN'S CROWN/Mr.NUDE/Star T Rat…
3/26 19:05:49
YUTA_dctxxx：RT @takashimarumoto: ドレスノ、大阪でもちゃんとLIVEやるから関西の人、来てね！ https://t.co/c6WzzcUIr8
3/26 19:05:45
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: DRESS_No.の写真もコンビニプリントで4月21日まで期間限定販売しております！#DRESS_No #ドレスノ https://t.co/ogQnqCM8vg
3/26 15:57:38
YUTA_dctxxx：3/29よろしくお願いします！大阪でのライブは自身初です✨ https://t.co/wDrXD9UVfl
3/25 18:49:35
YUTA_dctxxx：こちらにDRESS_No.出演させて頂きます。チケットが今日から販売開始しました！一緒に楽しもーう(^^)/☆ https://t.co/4T5jskEVT5
3/25 13:35:59
YUTA_dctxxx：SAMURAI BLUE GO!! https://t.co/W8ApI926As https://t.co/KxPF3KdLK8
3/24 00:46:56
YUTA_dctxxx：『FINEBOYS Rookies』本日発売です㊗️㊗️㊗️ 皆さんゲットしてくれましたか？？ 自分が寄った本屋さんにはまだ入荷されてませんでした。そして昨日今日と豪雪。北海道、、、#FINEBOYSRookies#DRESS_No #ドレスノ
3/23 18:49:01
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: いよいよ明日発売✨ https://t.co/ng5UZmGC0w
3/22 22:38:34
YUTA_dctxxx：朝から#高松Crew で撮影！またUPするので見てください(^^)/#高松拓人 #icchy #sapporo #TheBarberChouChou#DRESS_… https://t.co/AwXGiRWvhb https://t.co/u44wFUw5Io
3/21 16:30:29
YUTA_dctxxx：前に一緒に活動していた現WhiteExplosion(ホワエク)の侑也と拓也と。今日は、、、自分が通っていたアクターズスタジオ北海道本部スターゲート校の成果発表 REDLI… https://t.co/pdKe42N7Kt https://t.co/t5h7uTN0C4
3/19 20:33:37
YUTA_dctxxx：こんばんは！昨日のライブを振り返りながらそして5/28に決定したvol.2のことを考えながら札幌帰ってきましたッ。 今日はもう一つ公開されましたが、3/23発売の雑誌『… https://t.co/SLcEB674X4 https://t.co/O65yybrVFi
3/18 20:00:55
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: 【🎊6人初の雑誌掲載🎊】創刊！3/23発売の『FINEBOYS Rookies』撮影風景をチラッとお見せしますね✨おおおお！かっこいいなあ！！という声が聞こえますね👂💓書店・コンビニ店頭にて是非！！#FINEBOYSRookie…
3/18 14:53:32
YUTA_dctxxx：RT @FINEBOYSRookies: 【FINEBOYS Rookies、誰出るの？⑥】DRESS_No. @DRESS_No_OSAKA メンバー6人がモデル出演！新学期に必須な靴とバックをスマートに取り入れてくれました。#FINEBOYSRookies #D…
3/18 14:53:11
YUTA_dctxxx：RT @FINEBOYSRookies: 【FINEBOYSから新雑誌！？】メンズファッション誌 FINEBOYSから生まれた感度高めのU20男子向け別冊「FINEBOYS Rookies(ファインボーイズ ルーキーズ)」2017年3月23日(木)発売！#FINE…
3/18 14:53:08
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: 『SHALL WE DRESS? vol.1』お越しいただきありがとうございました！素敵な皆さんと初の自主企画が出来て嬉しかったです💓楽しい1日となりました🙇🙇🙇🙇🙇🙇嬉しいことに昨日分の物販も完売！ありがとうございます👏次回は5/28…
3/18 14:50:05
YUTA_dctxxx：SHALL WE DRESS ? vol.1ありがとうございました！！沢山の方が来てくれて本当に嬉しかった。出演してくれたJASSKALLさん、橋本裕太さん、TRYZERO… https://t.co/tL0VD6LsQe https://t.co/2hy7rAhg9Y
3/17 23:16:21
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: 【🎉新グッズ登場🎉】明日の公演からトートバッグとラバーバンド(白&グレー)が仲間入り👯💓トートバッグ:¥2500ラバーバンド:¥500是非物販にお越しください✨ https://t.co/sboqTX3DbX
3/16 22:03:53
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: こちらの公演は、当日券が出ますので是非会場にお越しください。完売し次第終了とさせていただきます。 https://t.co/11vEWZGKOI
3/16 22:03:43
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: 【3/17(金)SHALL WE DRESS ? vol.1】⚠️注意事項⚠️先行物販16:00〜 開場 17:30 / 開演 18:0016:00-17:20までは先行物販をご購入される方のみご来場ください。https://t…
3/16 22:03:40
YUTA_dctxxx：明日のライブに向けてドレスノ朝から活動してますよー✌️☆
3/16 11:38:00
YUTA_dctxxx：RT @LIVEisLIFEinTV: 「LIVE is LIFE〜BOYS LOVING FES」全力で楽しんでいただきありがとうございました！！次回も全力で開催しますのでお楽しみにぃ！！！ https://t.co/kTijksJSBV
3/15 00:20:48
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: 【全力!!!WEBER LAND公開収録イベント LIVE is LIFE～Boys Loving FES～】ありがとうございました✨たくさんのアーティストさんと一緒で刺激になりました🌟楽しかった💓物販もお越しいただきありがとうございま…
3/15 00:19:55
3/27 20:55:49
YUTA_dctxxx：その2@omatsu302 @icchy37 #高松Crew #TheBarberChouChou #sapporo #mensstyle #mensfashion #m… https://t.co/vi3XTZnbg2 https://t.co/TmfwHpiGIP
3/27 20:53:59
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3/27 19:53:13
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3/26 19:05:49
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3/26 19:05:45
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3/23 18:49:01
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3/18 14:53:32
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YUTA_dctxxx：明日のライブに向けてドレスノ朝から活動してますよー✌️☆
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YUTA_dctxxx：RT @LIVEisLIFEinTV: 「LIVE is LIFE〜BOYS LOVING FES」全力で楽しんでいただきありがとうございました！！次回も全力で開催しますのでお楽しみにぃ！！！ https://t.co/kTijksJSBV
3/15 00:20:48
YUTA_dctxxx：RT @DRESS_No_OSAKA: 【全力!!!WEBER LAND公開収録イベント LIVE is LIFE～Boys Loving FES～】ありがとうございました✨たくさんのアーティストさんと一緒で刺激になりました🌟楽しかった💓物販もお越しいただきありがとうございま…
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