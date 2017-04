ツイッター情報

【ツイッターでの自己紹介】あまえんBのkento fukayaです ! happy & see you & the end!!平和を好みますがイーアルカンフーで平気で人間に鉄の球を当てるCHENだけは許せません。(ヘッダー) → プロフィール(有名人誕生日検索)