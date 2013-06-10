ジャンル別検索
ツイッター情報辻空（15,553 followers）
Twitter-ID：@uxsky
Twitter開始：2013/6/10
ツイート数：233
自己紹介
Hiroshima #56 → プロフィール（有名人誕生日検索）
Hiroshima #56 → プロフィール（有名人誕生日検索）
最近のつぶやき
uxsky：@w_mai0923 僕の地元がすいませんでも良いところですよ👌
4/02 21:46:00
uxsky：インコースストライクやん。
3/07 19:18:24
uxsky：RT @Chiba_Lotte: テスト入団した三家選手。誰か突っ込んであげてください！平沢選手は何事もなかったかのように黙々とウエイトをしています。(広報) #マリーンズ春季キャンプ #chibalotte https://t.co/UNKJa8nPSD
2/21 20:39:53
uxsky：@Hf111835 あんまりお前の事情知らんけど諦めたら終わりや（笑）
2/09 16:30:03
uxsky：@18taka56hiro おめでとうございます🎊
2/01 19:27:10
uxsky：@shunji_sakaue 右がです👍笑 今一緒にいます✌️
1/23 19:55:23
uxsky：@shunji_sakaue ばり下手！！（笑）
1/23 19:54:29
uxsky：@arakiakiyuki わざわざ岐阜までありがとうございます😁✌️🍻
1/20 19:51:40
uxsky：岐阜ありがとう‼️今年は勝負の年。いざ広島へ👍
1/13 14:32:47
uxsky：@kare0156 財布おかしいやないか！笑
1/09 17:00:12
uxsky：@moruboruak 俺も気持ち悪い👎
1/03 12:59:27
uxsky：@KlTAMURAERl @kiya_piyo おもろい👍
1/01 21:05:09
uxsky：@tsunagh0222 カラオケ行こうぜ
1/01 00:59:49
uxsky：@kare0156 thank you ✌️ 笑
12/26 13:53:16
uxsky：@ys04261 野球やってるんですか？笑
12/22 22:04:30
uxsky：ほりえ→ざんごう→塹壕→塹→塹江だそうです。
12/22 18:20:32
uxsky：三重でトレーニング💪前回は横さんと、今回は戸田さん、松さん、かにえとしました✌️ https://t.co/P6TD5WBlTH
12/22 15:54:53
uxsky：@karuna19 みました👀👍👍
12/21 11:04:35
uxsky：@22kazuma224 ナイスピッチングです👍
12/20 17:37:33
uxsky：@nrbaseball1 岐阜で一緒にまわろ！
11/24 09:38:03
uxsky：@karuna19 あ、変態！笑
11/24 09:37:39
uxsky：何だこいつパート2（笑）#チャック https://t.co/fl1RjUKaFz
11/23 23:51:49
uxsky：何だこいつ‼️‼️笑 https://t.co/sUUF3uoe35
11/23 17:53:12
uxsky：@nishikawa_ryoma 俺バッテリー会で前半59（笑）真似すんなや
11/22 11:35:23
uxsky：@24hy24 😵😨😓 https://t.co/RBbpomhlEC
11/14 07:52:50
4/02 21:46:00
uxsky：インコースストライクやん。
3/07 19:18:24
uxsky：RT @Chiba_Lotte: テスト入団した三家選手。誰か突っ込んであげてください！平沢選手は何事もなかったかのように黙々とウエイトをしています。(広報) #マリーンズ春季キャンプ #chibalotte https://t.co/UNKJa8nPSD
2/21 20:39:53
uxsky：@Hf111835 あんまりお前の事情知らんけど諦めたら終わりや（笑）
2/09 16:30:03
uxsky：@18taka56hiro おめでとうございます🎊
2/01 19:27:10
uxsky：@shunji_sakaue 右がです👍笑 今一緒にいます✌️
1/23 19:55:23
uxsky：@shunji_sakaue ばり下手！！（笑）
1/23 19:54:29
uxsky：@arakiakiyuki わざわざ岐阜までありがとうございます😁✌️🍻
1/20 19:51:40
uxsky：岐阜ありがとう‼️今年は勝負の年。いざ広島へ👍
1/13 14:32:47
uxsky：@kare0156 財布おかしいやないか！笑
1/09 17:00:12
uxsky：@moruboruak 俺も気持ち悪い👎
1/03 12:59:27
uxsky：@KlTAMURAERl @kiya_piyo おもろい👍
1/01 21:05:09
uxsky：@tsunagh0222 カラオケ行こうぜ
1/01 00:59:49
uxsky：@kare0156 thank you ✌️ 笑
12/26 13:53:16
uxsky：@ys04261 野球やってるんですか？笑
12/22 22:04:30
uxsky：ほりえ→ざんごう→塹壕→塹→塹江だそうです。
12/22 18:20:32
uxsky：三重でトレーニング💪前回は横さんと、今回は戸田さん、松さん、かにえとしました✌️ https://t.co/P6TD5WBlTH
12/22 15:54:53
uxsky：@karuna19 みました👀👍👍
12/21 11:04:35
uxsky：@22kazuma224 ナイスピッチングです👍
12/20 17:37:33
uxsky：@nrbaseball1 岐阜で一緒にまわろ！
11/24 09:38:03
uxsky：@karuna19 あ、変態！笑
11/24 09:37:39
uxsky：何だこいつパート2（笑）#チャック https://t.co/fl1RjUKaFz
11/23 23:51:49
uxsky：何だこいつ‼️‼️笑 https://t.co/sUUF3uoe35
11/23 17:53:12
uxsky：@nishikawa_ryoma 俺バッテリー会で前半59（笑）真似すんなや
11/22 11:35:23
uxsky：@24hy24 😵😨😓 https://t.co/RBbpomhlEC
11/14 07:52:50